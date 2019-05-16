Поездка депутата от Компартии в Донецк противоречит внешней политике Чехии, заявил премьер-министр ЧР

Поездка депутата Компартии Зденека Ондрачека в Донецк и его встреча с представителями самопровозглашенной Донецкой Народной Республики противоречит внешнеполитическому курсу страны. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, отметивший также, что он не знает кто пригласил Ондрачека и какое мероприятие он посещал. По словам Бабиша, поездку Ондрачека нужно обсудить в Палате депутатов, так как он является членом нижней палаты Парламента ЧР.

16 мая также состоялось заседание Комитета Палаты депутатов по внешней политике, который дистанцировался от поездки Ондрачека в Донецк. По его окончании министр иностранных дел ЧР Томаш Петршичек подчеркнул, что депутат от Компартии не представлял там Чешскую Республику. По его мнению, Палата депутатов должна принять аналогичное постановление, которое утвердил Комитет по внешней политике, вновь заявивший о поддержке ЧР территориальной целостности Украины.

Ранее Петршичек осудил Зденека Ондрачека. «Он позорит Чешскую Республику. В этой поездке он не представлял страну официально. Помимо этого «успеха», я не знаю, какую цель преследовал его визит», - заявил глава МИД Чехии.