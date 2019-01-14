Поединки Открытого чемпионата Австралии обнадежили Бердыха, Вондроушову и Квитову

Чешский теннисист Томаш Бердых победил в первом круге Открытого чемпионата Австралии британского соперника Кайла Эдмунда со счетом 6:3, 6:0 a 7:5. Успешным оказался первый поединок турнира также для Маркеты Вондроушовой, чешской победительницы, помимо прочего, парного турнира Orange Bowl в 2015 году.

Он завершился в ее пользу со счетом 6:3 a 6:2 в противостоянии с россиянкой Евгенией Родиной. Петра Квитова, завоевавшая на турнире в Сиднее первый трофей в новом сезоне и переигравшая в финале в трех сетах австралийку Эшли Барти, ныне в свою очередь положила на лопатки словачку Магдалену Рыбарикову 6:3 a 6:2. Покинуть турнир в Австралии, наоборот, пришлось чешкам Барборе Стрыцовой и Катерине Синяковой.