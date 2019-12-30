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Подвергшаяся кибератаке больница в Бенешове возобновила работу

Тимур Кашапов
30-12-2019
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Больница города Бенешов сообщила о возобновлении работы после того, как 11 декабря электронная система медицинского учреждения оказалась парализована в результате кибератаки. Тогда криптовирус преодолел межсетевой экран и обошел две антивирусные программы, в результате чего прекратили работу около 300 серверов и рабочих устройств. Пациенты не пострадали, но больница работала в ограниченном режиме, из-за чего невозможно было проводить обследования и лабораторные исследования.

По данным руководства Центральночешского края, убытки больницы исчисляются миллионами крон. Только обновление и безопасность компьютерной сети обойдется ей в 20-30 млн (0,8-1,2 млн евро). По информации ČTK, кибератака не носила централизованный характер. Полиция расследует дело о несанкционированном доступе к компьютерной системе и носителю информации. Как сообщает информагентство, в результате происшествия утечки данных не произошло.

 
 
 
 
 
 
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