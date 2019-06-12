Подозрения в отношении премьера ослабляют позиции Чехии в ЕС

По словам сенаторов, подозрения в отношении конфликта интересов премьер-министра Андрея Бабиша ослабляют позиции Чехии в Европейском совете, особенно при обсуждении бюджета Евросоюза. Об этом 12 июня заявил Сенат Чешской республики в своей резолюции. Темой сегодняшнего заседания стала программа июньского саммита в Брюсселе, в котором будут участвовать ведущие политики европейских государств.

Сам премьер Андрей Бабиш в заседании не участвовал, заранее предупредив, что будет отсутствовать: он посещал канал им. Бати, а также ремонтируемый вокзал в городе Брно. На вопросы журналистов о резолюции Сената Бабиш заявил, что сенаторам, видимо, больше нечем заняться.