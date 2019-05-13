Подорожание квартир замедлилось, но продолжается

Рост цен на квартиры в Чехии замедлился, но не остановился. Показатель подорожания за первый квартал текущего года оказался самым низким с 2015 года. В межгодовом сравнении, цены подскочили еще на 9,6%. Данные собрал Ипотечный банк, который ведет мониторинг ситуации на рынке. Рост стоимости квартир остановился или замедлился в Моравско-Силезском и Устецком административных краях Чешской Республики. Одновременно в Южно-Чешском и Оломоуцком краях, а также в Праге ситуация ничуть не изменилась и подорожание продолжалось с прежним темпом.

Цены квартир в старых панельных домах увеличиваются с той же стремительностью, как и в кирпичных. Самым большим спросом пользуются двухкомнатные квартиры. Чешская столица становится менее доступной для приобретения жиля, поэтому большее внимание покупателей сосредотачивается на окружающих Прагу городах Центрально-Чешского края.