Поднимитесь на башню Тройского замка и загляните в подземелье Дома У Каменного Колокола

В выходные дни 18 – 19 мая будет открыт доступ в более чем восемьдесят зданий и залов архитектурных стилей разных эпох, обычно недоступных туристическим группам. В рамках фестиваля Open House свои двери перед посетителями распахнут исторические дворцы – Грзанский и Лихтенштейнский, виллы, спроектированные выдающимися архитекторами прошлого, Штенцув дом (Štencův dům) архитектора Отакара Новотного в Старом городе.

К числу интересных объектов, пополнивших список в этом году, принадлежат Дом сельскохозяйственного просвещения на пл. Мира архитектора, дизайнера и градостроителя Йозефа Гочара и Дом Лайхтера в районе Королевские Винограды, построенный по проекту Яна Котеры в начале прошлого века.

Посетители смогут также бесплатно побывать в старинном подземелье Дома У Каменного Колокола (Dům U Kamenného zvonu), на башне и в манеже Тройского замка, как и на крыше Ярмарочного дворца, здания Национальной галереи. Одной из тем нынешнего мероприятия, к которому организаторы хотят привлечь внимание, являются энергосберегающие проекты.