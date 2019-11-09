Подкарпатские русины извинились перед М. Земаном за недоразумение в связи «с заявлением о Крыме»

Руководство Всемирного совета подкарпатских русинов в лице зампредседателя организации Михаила Тяско принесли извинения президенту Чехии Милошу Земану и всему чешскому обществу. По словам Тяско, «Земан во время переговоров с делегацией русинов, как и во время приема в Пражском Граде 28 октября по случаю государственного праздника ни разу не заявлял, что считает аннексированный Москвой украинский полуостров Крым составной частью России».

М. Тяско в видеозаявлении, обнародованном в социальных сетях пресс-секретарем чешского президента И. Овчачеком, одновременно отметил, что «глава Чехии пригласил в Пражский Град только представителей русинов».

Связи М. Земана с русинами в последнее время стали предметом особого внимания СМИ и критики общественных деятелей и потребовали разъяснений украинским дипломатам со стороны чешского посла в Киеве Радека Матулы как после первой встречи Земана с представителями украинских русинов, состоявшейся в сентябре 2019 года, так и после появления информации о том, что «глава ЧР пригласил 28 октября на официальный прием в Град прокремлевских крымских татар».

Члены крымскотатарской организации «Къырым бирлигы» сопроводили фотографии с данного торжественного приема текстом о том, что «Земан признал аннексированный Россией Крым частью РФ».

7 ноября в эфире частного телеканала Barrandov чешский президент объяснил, что пригласил на прием 28 октября только представителей русинов с учетом того, что их предки стали согражданами независимой Чехословакии после присоединения к ней в 1919 году Подкарпатской Руси, а крымские татары пришли на прием лишь в качестве сопровождающих этих гостей лиц.