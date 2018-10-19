Поддержать экологические программы

Ирина Ручкина
19-10-2018
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Министерство охраны окружающей среды Чешской Республики выделит 100 миллионов крон деревням и селам, расположенным в национальных парках и заповедниках. Дотации будут предоставляться с 3 декабря, деньги можно будет использовать на улучшение жилых и муниципальных зданий, модернизацию инфраструктуры и городского освещения, а также на организацию эко-кружков в школах и образовательных центрах.

Об этом 19 октября в своем совместном пресс-релизе сообщили Министерство охраны окружающей среды и Государственный экологический фонд Чешской Республики.

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