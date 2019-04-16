Подданные Нидерландов, обвиняемые в покушении на жизнь пражского официанта, заявили о том, что защищались

Братья Армин и Араш Нахви из Нидерландов, которые предстали перед пражским судом по обвинению в покушении на жизнь официанта, заявили, что первым на них напал менеджер кафе, и они «лишь защищали своего товарища».

Обвиняемым по делу о нападении на сотрудника кафе которое произошло 21 апреля 2018 года в торговом центре Quadrio, грозит до 18 лет лишения свободы. Обвинение было переквалифицировано как покушение на убийство. Пострадавший, получивший тяжелые травмы глаза и черепа, также требует материальной компенсации в размере 2,6 млн крон (около 100 тыс. евро). Поводом для нападения на официанта стало его замечание о запрете распития принесенных с собой спиртных напитков.