Под холмом Летна возникнет Центр современного искусства

Пражская мэрия на плановом заседании подписала совместный меморандум с Национальной галереей о создании Центра современного искусства. Новое культурно-образовательное учреждение должно возникнуть в подземелье пражского холма Летна, где в 1955-1962 гг. стоял памятник И. В. Сталину. Одна из постоянных экспозиций будет посвящена истории памятника, а также теме тоталитаризма.

В настоящее время на площадке установлен крупный метроном, однако помещения, изначально предназначенные для строительства мавзолея, пустуют. Во времена социализма они использовались в качестве склада для хранения картофеля.