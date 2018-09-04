Под холмом Летна возникнет Центр современного искусства

Эва Туречкова
04-09-2018 oбновлено
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Пражская мэрия на плановом заседании подписала совместный меморандум с Национальной галереей о создании Центра современного искусства. Новое культурно-образовательное учреждение должно возникнуть в подземелье пражского холма Летна, где в 1955-1962 гг. стоял памятник И. В. Сталину. Одна из постоянных экспозиций будет посвящена истории памятника, а также теме тоталитаризма.

В настоящее время на площадке установлен крупный метроном, однако помещения, изначально предназначенные для строительства мавзолея, пустуют. Во времена социализма они использовались в качестве склада для хранения картофеля.

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