Под конец года чехи, выезжающие за рубеж, отдают предпочтение Парижу, Лондону и Дубаю

В рейтинге самых посещаемых чешскими туристами городов в период Рождества и прихода Нового года первые места занимает Париж, Лондон и Дубай, а в списке идеальных мест для экзотического отпуска – Бангкок. Выводы об отпускных предпочтениях чехов вытекают на основе данных о продаже авиабилетов посредством сервера Letuška.cz.

На четвертом месте по популярности среди чехов – Франкфурт, пятом и шестом – Вена и Амстердам. По данным турагентства Invia.cz, в текущем году отметить Сочельник 24 декабря или Новый год за рубежом собираются на 20% жителей Чехии больше, чем в прошлом году, а встретить Сочельник в ОАЭ в 2018 году намереваются почти в шесть раз больше сограждан, чем в 2017 г. Излюбленным местом отдыха также является Египет.