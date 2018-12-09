Под конец года чехи, выезжающие за рубеж, отдают предпочтение Парижу, Лондону и Дубаю

Лорета Вашкова
09-12-2018
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В рейтинге самых посещаемых чешскими туристами городов в период Рождества и прихода Нового года первые места занимает Париж, Лондон и Дубай, а в списке идеальных мест для экзотического отпуска – Бангкок. Выводы об отпускных предпочтениях чехов вытекают на основе данных о продаже авиабилетов посредством сервера Letuška.cz.

На четвертом месте по популярности среди чехов – Франкфурт, пятом и шестом – Вена и Амстердам. По данным турагентства Invia.cz, в текущем году отметить Сочельник 24 декабря или Новый год за рубежом собираются на 20% жителей Чехии больше, чем в прошлом году, а встретить Сочельник в ОАЭ в 2018 году намереваются почти в шесть раз больше сограждан, чем в 2017 г. Излюбленным местом отдыха также является Египет.

 
 
 
 
 
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