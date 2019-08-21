Под Брно находятся крупные запасы артезианских вод

В ста метрах под поверхностью г. Брно находятся крупные запасы артезианских вод. В случае необходимости из этого источника можно временно обеспечить питьевой водой весь город, сообщил «Чешскому Радио» геолог Томаш Куховски из университета им. Масарика. «В Чехии не найти другого крупного города с собственными водными ресурсами», - заявил Куховски.

Артезианские воды находятся в полости глубиной в несколько сотен метров. Мэрия Брно намерена установить, откуда они берутся, а также определить точное местонахождение всех существующих легальных и нелегальных скважин.