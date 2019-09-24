Почтовые отделения в малых населенных пунктах закрывать не будут

«Чешская почта» не будет закрывать почтовые отделения в малых населенных пунктах, сообщил во вторник после встречи с председателем Объединения городов и населенных пунктов Чехии Франтишеком Луклом министр внутренних дел Ян Гамачек. «Чешская почта» является дотационным объектом МВД.

Руководство почты намерено сохранить все 3200 почтовых отделения, однако 600 их них будут работать на принципе самообслуживания. В течение шести лет «Чешская почта» намерена сократить штат с 30 тысяч работников до 23 тысяч.

Лукл инициировал встречу с Гамачеком после того, как премьер Андрей Бабиш заявил о том, что «почтамт мертв, и компанию необходимо переоформить в акционерное общество». Администрации малых населенных пунктов опасаются возможного ограничения спектра предоставляемых «Чешской почтой» услуг.