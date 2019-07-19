Почти сорок процентов чехов не уйдет летом в отпуск

По данным агентства Profesia.cz, 39% чехов не будет уходить в отпуск в летние месяцы. Длительный отпуск за границей планирует 23% жителей страны; 16% намерено провести свободное время как за границей, так и на родине; 11% останется в течение всего отпуска в Чехии.

Рост чешской экономики влияет на характер проведения отпуска. В 2018 г. за границу выезжало 4,9 млн чехов; в короткие поездки, на срок до трех дней, отправилось 1,3 млн. Увеличивается число чешских туристов, отправляющихся зимой в теплые страны. В прошлом году увеличение этого турпотока достигло 10%. Также чехи стали чаще использовать длинные выходные для познавательных поездок за рубеж и по территории Чешской Республики.