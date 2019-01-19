Почти 60% домашних хозяйств испытывает финансовые затруднения, но ситуация с каждым годом улучшается

Лорета Вашкова
19-01-2019
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Почти 60% домашних хозяйств в Чешской Республике испытывает финансовые затруднения, как следует из данных Чешского статистического управления. Каждое пятнадцатое домашнее хозяйство, покрывая ежедневные расходы, испытывает большие трудности. Наиболее серьезна ситуация в Устецком крае, где к такой категории, как показало исследование, относится почти каждое восьмое домашнее хозяйство.

Наоборот, весьма положительно свое финансовое положение оценивают жители Кралово-Градецкого края. Прага разместилась примерно посередине рейтинга. Несмотря на то, что уровень зарплат в столице заметно превышает среднестатистический по стране, стоимость квартир и аренды жилья в Праге существенно повышают расходы на жизнь.

Тем не менее, число граждан, испытывающих серьезные финансовые проблемы, с каждым годом постепенно сокращается. За последние четыре года численность таковых снизилась в Чехии на десять процентов.

Лорета Вашкова
19-01-2019
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