Почти 40% развесного мороженого не прошло экспертизой специалистов

Чешская продуктовая инспекция заявила о том, что 37% проверенного ей развесного мороженого, продаваемого на улицах и в кафе, не соответствовало санитарным нормам. Это ощутимо превышает результаты инспекционных рейдов, осуществлявшихся в течение последних трех лет. Ряд чешских торговцев мороженым не соблюдает правила эксплуатации своего оборудования – попросту не моют холодильные контейнеры и аппараты для продажи мягкого мороженого. В результате, лакомство переполнено болезнетворными бактериями, заявляют специалисты.

Подобными оказались результаты проверки льда, который продавцы добавляют в охлажденные напитки.