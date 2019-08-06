Почти 40% развесного мороженного не прошло экспертизой специалистов

Антон Каймаков
06-08-2019 oбновлено
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Чешская продуктовая инспекция заявила о том, что 37% проверенного ей развесного мороженного, продаваемого на улицах и в кафе, не соответствовало санитарным нормам. Это ощутимо превышает результаты инспекционных рейдов, осуществлявшихся в течение последних трех лет. Ряд чешских торговцев мороженным не соблюдает правила эксплуатации своего оборудования – попросту не моют холодильные контейнеры и аппараты для продажи мягкого мороженного. В результате, лакомство переполнено болезнетворными бактериями, заявляют специалисты.

Подобными оказались результаты проверки льда, который продавцы добавляют в охлажденные напитки.

 
 
 
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