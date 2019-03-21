Почти 10 процентов населения Чехии живет за чертой бедности

В 2018 году в Чешской Республике 9,6 процента жителей из-за низких доходов находились за чертой бедности. По сравнению с 2017 годом этот показатель незначительно вырос – на 0,5 процентных пункта. Тем не менее, Чехия с этой точки зрения остается одной из самых благополучных стран ЕС. К таким выводам пришло Чешское статистическое управление.

Согласно чешскому законодательству, житель находится за чертой бедности, если его совокупный доход не превышает 60 процентов от среднего дохода по стране. У физических лиц эта сумма в прошлом году составила 11 963 крон (443 евро), что на 768 крон выше, чем в 2017 году.