Почетное звание «Деревня года — 2019» присвоено веси Липова

Лорета Вашкова
15-09-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Почетное звание «Деревня года — 2019» было присвоено веси Липова в Дечинской области Устецкого края. В населенном пункте, расположенном в Шлукновском выступе, прoживает 600 жителей.

Второе место в ежегодном конкурсе, который проводится в Чехии уже в 25–й раз, занял Ратиборж в Злинском крае, третье – Либовице в Центрально-Чешском крае.

Комиссия принимала во внимание такие критерии как развитая инфраструктура, активность местного населения, содержание территорий зеленых насаждений и объектов культурного наследия, а также стратегия энергосбережения. В этом году участие в состязании принимали 206 населенных пунктов.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 