Почетное звание «Деревня года — 2019» присвоено веси Липова

Почетное звание «Деревня года — 2019» было присвоено веси Липова в Дечинской области Устецкого края. В населенном пункте, расположенном в Шлукновском выступе, прoживает 600 жителей.
Второе место в ежегодном конкурсе, который проводится в Чехии уже в 25–й раз, занял Ратиборж в Злинском крае, третье – Либовице в Центрально-Чешском крае.
Комиссия принимала во внимание такие критерии как развитая инфраструктура, активность местного населения, содержание территорий зеленых насаждений и объектов культурного наследия, а также стратегия энергосбережения. В этом году участие в состязании принимали 206 населенных пунктов.
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