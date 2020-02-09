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Победительницей «Йизерской 50» стала шведка Юханссон-Норгрен, чешка Смутна - на 5-м месте

Лорета Вашкова
09-02-2020
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Победительницей самых известных в Чехии лыжных гонок классическим стилем, «Йизерской 50-километровки», среди женщин стала в этом году шведская спортсменка Бритта Юханссон-Норгрен, бронзу завоевала также шведка – Лина Корсгрен. На 20 секунд отставала от Корсгрен чешка Катержина Смутна, которой пришлось смириться с 5-м местом на проходящем в окрестностях Либереца в Йизерских горах марафоне, с 1999 года включенного в Мировую лигу лыжных марафонов Worldloppet. Серебро досталось норвежке Эмили Флетен.

Среди мужчин лучший результат показал норвежский лыжник Aндреас Нигаард. Чешский лыжник Иржи Плиска занял 20-е место.

Программа фестиваля включает в себя несколько гонок, в том числе детские соревнования.

 
 
 
 
 
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