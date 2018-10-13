Победителем выборов в Сенат стала Гражданско-демократическая партия

Лорета Вашкова
13-10-2018 oбновлено
Версия для печати
Подписаться на RSS

Победителем выборов в Сенат, oпределивших мандаты на 27 сенаторских кресел обновленного состава, стала Гражданско-демократическая партия (ODS). Из 11 ее кандидатов, прошедших во второй тур, были избраны десять человек. Гражданские демократы таким образом займут 16 кресел, тем самым «сравняв» счет с фракцией Верхней палаты парламента STAN («Старосты и независимые»), также насчитывающей 16 членов.

Христианские демократы, чьей партии удалось в нынешних выборах завоевать всего лишь два кресла, займут 15 кресел. Движение ANO, согласно опросу,получившее наибольшую поддержку, в нынешнем году удовольствуется лишь одним местом, несмотря на то, что во второй тур вышли десять его членов. ANO в итоге может расчитывать на семь кресел.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 