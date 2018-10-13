Победителем выборов в Сенат стала Гражданско-демократическая партия

Победителем выборов в Сенат, oпределивших мандаты на 27 сенаторских кресел обновленного состава, стала Гражданско-демократическая партия (ODS). Из 11 ее кандидатов, прошедших во второй тур, были избраны десять человек. Гражданские демократы таким образом займут 16 кресел, тем самым «сравняв» счет с фракцией Верхней палаты парламента STAN («Старосты и независимые»), также насчитывающей 16 членов.

Христианские демократы, чьей партии удалось в нынешних выборах завоевать всего лишь два кресла, займут 15 кресел. Движение ANO, согласно опросу,получившее наибольшую поддержку, в нынешнем году удовольствуется лишь одним местом, несмотря на то, что во второй тур вышли десять его членов. ANO в итоге может расчитывать на семь кресел.