Победителем Пражского полумарафона вновь стал кениец Бенард Кимели

Катерина Айзпурвит
06-04-2019
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Бегун Бенард Кимели из Кении стал победителем Пражского полумарафона, который прошел в чешской столице 6 апреля. Чемпион прошлого года улучшил личный рекорд, преодолев 21-километровую трассу за 59 минут и 7 секунд.

В женской гонке победила кенийка Каролина Кипкируи, которая сейчас представляет Казахстан, показав время 1 час 5 минут 44 секунды. Среди чехов и европейцев лучшим стал Иржи Гомолач, который преодолел дистанцию ​​за 64 минуты.

Пражский полумарафон ежегодно проводится в чешской столице в конце марта или начале апреля. Участники стартуют на площади им. Яна Палаха, далее трасса проходит по набережным, пересекая Влтаву. Финиш забега устанавливается рядом со стартом, напротив дворца Рудольфинум. В 2019 году Пражский полумарафон прошел уже в 21-й раз; в нем приняло участие 11500 бегунов. Стоимость участия в забеге колеблется от 700 до 2350 крон (от 28 до 96 евро), в зависимости от членства в клубе и количества желающих.

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