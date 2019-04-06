Победителем Пражского полумарафона вновь стал кениец Бенард Кимели

Бегун Бенард Кимели из Кении стал победителем Пражского полумарафона, который прошел в чешской столице 6 апреля. Чемпион прошлого года улучшил личный рекорд, преодолев 21-километровую трассу за 59 минут и 7 секунд.

В женской гонке победила кенийка Каролина Кипкируи, которая сейчас представляет Казахстан, показав время 1 час 5 минут 44 секунды. Среди чехов и европейцев лучшим стал Иржи Гомолач, который преодолел дистанцию ​​за 64 минуты.

Пражский полумарафон ежегодно проводится в чешской столице в конце марта или начале апреля. Участники стартуют на площади им. Яна Палаха, далее трасса проходит по набережным, пересекая Влтаву. Финиш забега устанавливается рядом со стартом, напротив дворца Рудольфинум. В 2019 году Пражский полумарафон прошел уже в 21-й раз; в нем приняло участие 11500 бегунов. Стоимость участия в забеге колеблется от 700 до 2350 крон (от 28 до 96 евро), в зависимости от членства в клубе и количества желающих.