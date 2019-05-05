Победителем Пражского марафона стал Маджуб Дазза

Титул победителя 25-го Пражского международного марафона, состоявшегося 5 мая 2019 года, завоевал бегун Маджуб Дазза (Бахрейн). Его время – 2:05:58 часа. Чешским чемпионом пражского забега этого года стал Вит Павлишта с результатом – 2:16:29 часа, чем спортсмен выполнил лимит, позволяющий принять участие в мировом первенстве. Среди женщин победительницей стала Лона Хемтай Сальпетер, представлявшая Израиль – 2:19:44 часа.

Всего в Пражском марафоне 2019 года приняли участие более10,5 тысячи бегунов.