Победителем Гран-при Чехии по шоссейно-кольцевым мотогонкам стал испанский пилот Марк Маркес

Победителем десятого этапа Гран-при Чехии по шоссейно-кольцевым мотогонкам серии Moto GP стал пятикратный чемпион мира в данном классе, испанский пилот заводской «Хонды» Марк Маркес. На втором месте – итальянец Андреа Довициозо, на третью ступень пьедестала поднялся австралиец Джек Миллер.

Удача благоволила также младшему брату Марка Маркеса Алексу, выигравшему в классе Moto3. Единственный чешский представитель элитного класса Карел Абрахам, вышедший на трассу нынешнего Гран-при, занял лишь 19–е место.

На главном мероприятии спортивного лета побывали 186793 зрителей. Местом проведения гонки является трасса автодрома Брно, названная именем первого президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика.

11-й этап сезона состоится 25 августа в Великобритании.