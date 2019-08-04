Победителем Гран-при Чехии по шоссейно-кольцевым мотогонкам стал испанский пилот Марк Маркес

Лорета Вашкова
04-08-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Победителем десятого этапа Гран-при Чехии по шоссейно-кольцевым мотогонкам серии Moto GP стал пятикратный чемпион мира в данном классе, испанский пилот заводской «Хонды» Марк Маркес. На втором месте – итальянец Андреа Довициозо, на третью ступень пьедестала поднялся австралиец Джек Миллер.

Удача благоволила также младшему брату Марка Маркеса Алексу, выигравшему в классе Moto3. Единственный чешский представитель элитного класса Карел Абрахам, вышедший на трассу нынешнего Гран-при, занял лишь 19–е место.

На главном мероприятии спортивного лета побывали 186793 зрителей. Местом проведения гонки является трасса автодрома Брно, названная именем первого президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика.

11-й этап сезона состоится 25 августа в Великобритании.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30