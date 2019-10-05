Победа «Филадельфии» над «Чикаго». Прага принимала НХЛ

Хоккеисты «Филадельфии» победили команду соперников «Чикаго» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:3. Поединок, в котором сыграли также трое чешских форвардов, состоялся в пражской О2–Арене.

В составе победившей сборной играет Якуб Ворачек, в команде Blackhawks – двое чехов, Давид Кампф и Доминик Кубалик. Матч проходил при рекордном в истории этого стадиона количестве зрителей – 17 463 болельщиков.

Прага принимала НХЛ по прошествии девяти лет. В 2010 году на льду чешской столице встретились команды Boston Bruins и Phoenix (сегодня Arizona) Coyotes.