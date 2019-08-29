По вине молодых водителей в Чехии произошло 10 051 ДТП

Молодые водители в возрасте до 25 лет ежегодно становятся виновниками не менее 10 тыс. дорожно-транспортных происшествий и зачастую носит более серьезный характер. За 2018 год чешские власти зафиксировали 10 051 ДТП с участием молодых водителей, в результате которых 94 человека погибли и еще 397 получили серьезные ранения. Об этом заявил глава организации Besip Томаш Нержолд.

Малоопытные водители продолжают совершать ДТП из-за неправильного выбора дистанции, выезда на полосу встречного движения, несоблюдения очередности проезда, несоответствия скорости движения конкретным условиям, вождения в нетрезвом виде. Доля ДТП, виновниками которых являются именно молодые водители, составила в прошлом году 16%. В последние годы этот показатель снижается.