По уровню роста экономики Чехия занимает 13 место в ЕС

Антон Каймаков
15-04-2019
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Показатель роста чешской экономики в 2018 году составил 2,9 процента (в 2017 – 4,5%). Таким образом, Чешская Республика по упомянутому показателю занимает в Европейском союзе 13 место. Данные опубликовало Чешское статистическое управление. По темпу роста ВВП Чехия в прошлом году опередила «страны-старожилы Евросоюза», включая Германию.

Самые хорошие показатели увеличения ВВП у Ирландии, Мальты и Польши. Хуже всего дела обстояли у Италии, Дании, Великобритании и ФРГ с которыми Чехия экономически в значительной мере связана.

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