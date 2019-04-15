По уровню роста экономики Чехия занимает 13 место в ЕС

Показатель роста чешской экономики в 2018 году составил 2,9 процента (в 2017 – 4,5%). Таким образом, Чешская Республика по упомянутому показателю занимает в Европейском союзе 13 место. Данные опубликовало Чешское статистическое управление. По темпу роста ВВП Чехия в прошлом году опередила «страны-старожилы Евросоюза», включая Германию.

Самые хорошие показатели увеличения ВВП у Ирландии, Мальты и Польши. Хуже всего дела обстояли у Италии, Дании, Великобритании и ФРГ с которыми Чехия экономически в значительной мере связана.