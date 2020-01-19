По стоимости аренды жилья в Центральной и Восточной Европе Прага вышла на 2-е место

Цены на аренду жилья в Праге примерно на три четверти ниже, чем в Нью-Йорке. Дороже всего аренда жилья обходится в Сан-Франциско, а самые низкие цены – в индийском Бхопале, как показало исследование общества Numbeo, предоставленное агентству ЧТК.

По сравнению с минувшим годом Прага поднялась на 25 позиций и заняла в мировом рейтинге 161-е место. "Это объясняется непрерывным ростом цен недвижимости и высоким спросом на жилье, что повышает также цены на аренду", - отметил региональный директор консалтингового агентства 4fin Ян Штепанек.

Из европейских городов наиболее дорогостоящие предложения сосредоточены в Лондоне, занявшем в рейтинге 10 место. Аренда жилья здесь одновременно на 30% дешевле, чем в Нью Йорке.

В регионе Центральной и Восточной Европы самая дорогая аренда в Москве, что составляет 31,4% нью-йоркского уровня цен. Прага вышла на второе место по доровизне аренды (26,5% от уровня Нью-Йорка), Братислава на третье (21,9%), Варшава заняла четвертое (21,7%), Брно пятое (соответственно 19,6%).