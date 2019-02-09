По случаю 30-летия канонизации св. Агнессы Чешской верующие совершат паломничество в Рим

По случаю 30-летия со дня канонизации покровительницы Чешской Республики святой Агнессы Чешской (св. Анежки Пржемысловны, монахини клариссинки) в паломничество в Рим с 11 по 13 ноября отправятся многие верующие из Чехии. Канонизация, в которой в 1989 году в Ватикане приняло участие 10 тысяч верующих Чехословакии, чешских и словацких католиков, а также их земляков из других стран, практически совпала с падением «железного» занавеса в Европе.

Папа Римский Иоанн Павел II провозгласил Агнессу Чешскую святой в храме Святого Петра в Ватикане. Ее гроб в Чехии пытаются отыскать уже 700 лет. Католическая церковь отмечает память святой 2 марта.

К участию в паломничестве в знак благодарности за дар свободы и с просьбой о духовном возрождении страны призвали на недавно завершившемся заседании епископы чешских и моравских диаспор.