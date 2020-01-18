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По прошествии трех лет в Чехии вновь выявлен птичий грипп

Лорета Вашкова
18-01-2020
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По прошествии трех лет в Чехии вновь выявлен птичий грипп. Наличие очага гриппа обнаружено на небольшой птицеферме в населенном пункте Штепанов-над-Свраткой Ждярской области в крае Высочина. Шесть кур из двенадцати зараженных через два дня погибли.

Переносчиками смертельного для птиц штамма вируса H5N8 стали, видимо, живущие в дикой природе птицы. Об этом сообщило Государственное управление ветнадзора, принявшее немедленные меры для предотвращения расширения инфекции.

Заражения этим вирусом человека пока не зарегистрировано.

 
 
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