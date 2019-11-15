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По прошествии 30 лет после «бархатной» революции 72% чехов удовлетворены качеством жизни

Катерина Айзпурвит
15-11-2019
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Согласно последнему опросу агентствоа STEM, в 2019 г., то есть спустя тридцать лет после «бархатной» революции, которая привела к краху социализма, 72% чехов удовлетворены качеством жизни. Подавляющее большинство граждан страны положительно оценивают появление возможностей, которые при социалистическом строе были ограничены, – делать покупки, пользоваться различными услугами, получать качественное образование, открыто выражать свое мнение, учреждать объединения и ассоциации, а также политическую конкуренцию в процессе выборов.

При этом более 60% респондентов дает отрицательную оценку моральному уровню общества, неравенству доходов и характеру отношений между людьми.Также 60% опрошенных отрицательно смотрият на существование компартии, однако более 30% положительно оценивают ее присутствие на политической сцене.

 
 
 
 
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