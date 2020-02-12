По причине сильного ветра нa Шумавe уничтожены около 50 тыс.деревьев

По первым подсчетам, в Национальном парке Шумавы по причине сильного ветра, который обрушился местами с ураганной силой, уничтожены 50 тысяч кубометров леса, что в пересчете на деревья составляет около 50 тысяч деревьев. Объем ущерба, нанесенный лесным угодьям страны, является примерно тем же, как и от урагана Herwart в 2017 году.

Наиболее масштабный вред зеленым массивам нанес ураган «Кирилл», пронесшийся по территории заповедника Шумавы в январе 2007 года, когда пришлось срубить 767143 кубометров леса.

Лесники в настоящее время стремятся подсчитать материальный ущерб от последствий урагана, нанесенный лесным хозяйствам в понедельник и вторник. Информагентству ČTK об этом сообщила представитель пресс-отделения национального парка Бланка Миллерова.