По предварительным данным, профицит платежного баланса Чехии в 2018 г. составил 38,2 млрд крон

Лорета Вашкова
13-02-2019
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Согласно предварительному анализу, профицит счета текущих операций платежного баланса в 2018 году составил 38,2 миллиарда крон ( около 1,49 млрд евро). Это примерно на 16 млрд крон меньше, чем годом раньше. Достигнуть профицита платежного баланса Чешской Республике удается пятый год подряд, как следует из данных, обнародованных Чешским национальным банком (ČNB).

"До 2013 года профицит платежного баланса был недосягаем. Положительными факторами в этой сфере оказались ослабевшая чешская крона и улучшение внешнеторгового баланса страны в конце 2018 года", - сообщил агентству ČTK aналитик Raiffeisenbank Любош Ружичка.

 
 
 
 
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