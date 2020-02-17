По мнению большинства чехов, М. Земан знает проблемы граждан, но не блюдет достоинства института президентской власти

По мнению большинства чехов (59%), Милош Земан общается с гражданами страны, знает их проблемы, а также, по мнению 55 процентов, выполняет возложенные на него Конституцией обязанности. Преобладающая часть респондентов (56%), тем не менее, полагает, что Земан не блюдет достоинства института президентской власти.

Отрицательно 51% участников опроса оценивают также то, каким образом М. Земан представляет свою страну за рубежом. Таковы данные опроса, проведенного Центром по исследованию общественного мнения при Академии наук ЧР (CVVM).

Влияние главы государства на внутреннюю политику ЧР положительно оценили 49%, обратного мнения придерживается 43% чехов.