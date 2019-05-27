По «Дружбе» в Чехию снова течет нефть

27 мая по нефтепроводу «Дружба» в Чехию вновь начала поступать чистая российская нефть. Ровно в полдень были возобновлены поставки со стороны Словакии и запущены насосы на чешском участке сырьевого трубопровода.

В прошлом месяце в нефтепровод «Дружба», посредством которого нефть поступает для нужд чешских перерабатывающих комбинатов, попало сырье, загрязненное хлором. Результатом могло стать повреждение технологического оборудования, что и заставило управляющую компанию временно остановить перекачку. В период остановки работы «Дружбы» чешскому нефтеперерабатывающему холдингу Unipetrol было предоставлено сырье из государственного резерва Чехии.