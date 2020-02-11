Плзеньский завод поставит паровую турбину в Японию

Компания Doosan Škoda Power вступает на японский рынок. Фирма поставит в Японию паровую турбину для электростанции на биомассе в городе Содегуара в префектуре Тиба. Сумма заказа исчисляется сотнями миллионов крон.

«Этот успех может помочь нам закрепиться на местном рынке, который из-за сильной домашней конкуренции считается практически закрытым», заявила пресс-работник плзеньского энергостроительного завода Наталие Седлачкова.