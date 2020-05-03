Архив передач

Пльзень отмечает 75-летие освобождения в виртуальном пространстве

Катерина Айзпурвит
03-05-2020
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Из-за пандемии коронавиыруса Пльзень не может проводить в привычном формате празднование освобождения города от нацистов армией США. В последние 30 лет в начале дни мая в Пльзене проводились мотопробеги старинной военной техники, концерты и мемориальные мероприятия, на которых присутствовали американские, бельгийские и чешские ветераны.

75-летие освобождения отмечается в форме почти 8-часовой интернет-трансляции, в ходе которой выступают историки, члены клубов военной истории и ветераны.

6 мая 1945 года Пльзень, в течение шести лет оккупированный Германией, был взят под контроль войсками союзников, в город вошла бронетехника США и Великобритании.

 
 
 
 
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