Площадь перед посольством РФ в Праге может быть переименована в честь Бориса Немцова

Топографическая комиссия Праги согласилась с переименованием площади Под Каштаны перед российским посольством в Праге в честь Бориса Немцова. Как сообщает сайт Aktuálně.cz, торжественная церемония по присвоению площади имени оппозиционного российского политика может состоятся уже 27 февраля, в пятую годовщину его убийства.

Окончательное решение будет принято в конце февраля, когда вопрос будет рассмотрен членами городского совета. «Я предполагаю, что голосование может состояться 24 февраля, чтобы успеть провести церемонию в годовщину убийства и в присутствии дочери Бориса Немцова», – сообщил изданию мэр Праги Зденек Гржиб, который уверен, что наберет достаточно голосов для поддержки своего предложения.

Кроме того, городские власти рассматривают возможность увековечения имени убитой российской журналистки Анны Политковской.