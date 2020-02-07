Площадь перед посольством РФ в Праге может быть переименована в честь Бориса Немцова

Топографическая комиссия Праги согласилась с переименованием площади Под Каштаны перед российским посольством в Праге в честь Бориса Немцова. Как сообщает сайт Aktuálně.cz, торжественная церемония по присвоению площади имени оппозиционного российского политика может состоятся уже 27 февраля, в пятую годовщину его убийства.
Окончательное решение будет принято в конце февраля, когда вопрос будет рассмотрен членами городского совета. «Я предполагаю, что голосование может состояться 24 февраля, чтобы успеть провести церемонию в годовщину убийства и в присутствии дочери Бориса Немцова», – сообщил изданию мэр Праги Зденек Гржиб, который уверен, что наберет достаточно голосов для поддержки своего предложения.
Кроме того, городские власти рассматривают возможность увековечения имени убитой российской журналистки Анны Политковской.
Чешская маска-респиратор сможет защитить от коронавируса 2019nCoV
Чешские близнецы, выжившие в лаборатории доктора Менгеле
Кто встречает в Чехии Белую Крысу?
Коронавирус пока не перешагнул границу Чехии, но медики начеку
Головокружительный шпиль Пльзеня. Что видно с башни самого высокого собора Чехии?