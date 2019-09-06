Площадь лесов в Монголии сокращается. Чехи стремятся помочь, обучая местную молодежь

Лорета Вашкова
06-09-2019
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Пожары представляют угрозу лесам не только в Амазонии или Сибири, но и в Монголии. Лесной отрасли Монголии не хватает специалистов, поэтому чешские ученые из Университета Менделя в Брно стремятся помочь местным жителям и передать свой опыт непосредственно в местах лесных насаждений.

С 2000 года в результате многолетней интенсивной пахоты и пожаров площадь лесных массивов в Монголии сократилась примерно на 35000 кв. км. Сельскохозяйственный кооператив Домогт является базой, где чехи, заложив сад для получения семенного материала, осуществляют свой проект и обучают местное молодое поколение, показывая монгольским студентам на практике, как заботиться о лесной поросли.

 
 
 
 
 
 
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