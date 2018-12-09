Племянник экс-президента Армении Нарек Саргсян задержан в Чехии

Лорета Вашкова
09-12-2018
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Племянник бывшего президента и экс-премьера Армении Сержа Саргсяна Нарек Саргсян находится в пражском СИЗО, сообщило государственное информационное агентство Aрменпресс со ссылкой на информацию, предоставленную главой полиции Армении. По его словам, Нарека Саргсяна задержали чешские полицейские на основе объявления этого подозреваемого в международный розыск.

Племянник экс-президента подозревается в нелегальном приобретении и реализации оружия, а также взрывчатых и наркотических веществ. Уголовное дело в его отношении было возбуждено в Армении в конце июня. Прокуратура Армении готовит документы для подачи заявления об экстрадиции Нарека Саргсяна из Чешской Республики на родину.

 
 
 
 
 
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