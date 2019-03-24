Плата за регистрацию удобрений увеличится

Ирина Ручкина
24-03-2019
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Министерство сельского хозяйства хочет повысить плату за прием заявок на регистрацию удобрений, почвенного кондиционера и субстрата до 10 000 крон (около 388 евро), сейчас эта сумма составляет 3000 крон (120 евро). Кроме того, в четыре раза подорожает продление срока действия регистрации: с 500 до 2000 крон.

Изменения направлены в первую очередь на то, чтобы привести чешскую систему в соответствие с правилами европейского законодательства, касающимися регулирования интродукции и распространения вредных растений.

 
 
 
 
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