Плата за регистрацию удобрений увеличится

Министерство сельского хозяйства хочет повысить плату за прием заявок на регистрацию удобрений, почвенного кондиционера и субстрата до 10 000 крон (около 388 евро), сейчас эта сумма составляет 3000 крон (120 евро). Кроме того, в четыре раза подорожает продление срока действия регистрации: с 500 до 2000 крон.

Изменения направлены в первую очередь на то, чтобы привести чешскую систему в соответствие с правилами европейского законодательства, касающимися регулирования интродукции и распространения вредных растений.