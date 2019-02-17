Планы по поддержке семейного бизнеса в Чехии

Ирина Ручкина
17-02-2019
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Министерство промышленности и торговли (Ministerstvo průmyslu a obchodu - MPO) хочет пересмотреть определение «семейного предпринимательства» и создать две независимые категории - «семейный бизнес» и «семейная торговая корпорация». Министерство обещает системную поддержк этих видов предпринемательства, а также выдачу прямых дотаций на развитие семейного предпринимательства в области сельского хозяйства. Об этом сообщило Министерство промышленности и торговли.

Министерство также планирует облегчить бюрократический процесс для семейных предприятий - в будущем им уже не придется заполнять и сдавать один и тот же отчет в несколько разных ведомств.

 
 
 
 
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