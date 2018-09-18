Пивоварни готовятся к Дням чешского пива

Эва Туречкова
18-09-2018
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С 26 по 30 сентября в Чехии пройдут Дни чешского пива. Мероприятие, в котором примут участие тысячи ресторанов по всей стране, уже шестой год организует Чешский союз пивоварен и солодовен.

Пивоварни намерены использовать праздник пенного напитка для большей рекламы разливного пива, продажи которого в стране за прошлый год сократились на 2,1 процента, и остановились на отметке 16 миллионов гектолитров. Продаваться будут специальные святовацлавские сорта пива, так как покровителем пивоварен является именно св. Вацлав.

 
 
 
 
 
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