Пивоварни готовятся к Дням чешского пива

С 26 по 30 сентября в Чехии пройдут Дни чешского пива. Мероприятие, в котором примут участие тысячи ресторанов по всей стране, уже шестой год организует Чешский союз пивоварен и солодовен.

Пивоварни намерены использовать праздник пенного напитка для большей рекламы разливного пива, продажи которого в стране за прошлый год сократились на 2,1 процента, и остановились на отметке 16 миллионов гектолитров. Продаваться будут специальные святовацлавские сорта пива, так как покровителем пивоварен является именно св. Вацлав.