Пивоваренный завод Staropramen поднимет цены на свою продукцию на 3,2%

Катерина Айзпурвит
05-10-2018
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Staropramen, второй крупнейший производитель пива в Чехии, с ноября 2018 г. поднимет цены на свою продукцию на 3,2%. Повышение составит от 0,6 до 1,4 крон за половину литра. Самые популярные лагеры подорожают приблизительно на одну крону. Весной Staropramen уже поднял цены на бутылочное и баночное пиво.

По сообщению пресс-секретаря предприятия, повышение цен связано с ростом производственных расходов, прежде всего, подорожанием хмеля, ячменя и электроэнергии. Крупнейшее чешское пивоваренное предприятие Plzeňský Prazdroj уже повысило с октября 2018 г. цены на свою продукцию на 3,7%.

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