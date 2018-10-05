Пивоваренный завод Staropramen поднимет цены на свою продукцию на 3,2%

Staropramen, второй крупнейший производитель пива в Чехии, с ноября 2018 г. поднимет цены на свою продукцию на 3,2%. Повышение составит от 0,6 до 1,4 крон за половину литра. Самые популярные лагеры подорожают приблизительно на одну крону. Весной Staropramen уже поднял цены на бутылочное и баночное пиво.

По сообщению пресс-секретаря предприятия, повышение цен связано с ростом производственных расходов, прежде всего, подорожанием хмеля, ячменя и электроэнергии. Крупнейшее чешское пивоваренное предприятие Plzeňský Prazdroj уже повысило с октября 2018 г. цены на свою продукцию на 3,7%.