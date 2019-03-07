Питер Фонда откроет кинофестиваль Febiofest в Праге

Тимур Кашапов
07-03-2019
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Американский актер Питер Фонда откроет кинофестиваль Febiofest, который пройдет в Праге с 21 по 29 марта. Обладатель «Золотого глобуса» в ходе церемонии открытия также получит награду Kristián за вклад в мировую кинематографию. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Питер Фонда – актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, сын актера Генри Фонды, брат актрисы Джейн Фонда и отец актрисы Бриджит Фонда. Фонда – двукратный лауреат премии «Золотой глобус», также дважды номинированный на «Оскара». Одной из самых известных его работ является роль в культовой картине «Беспечный ездок».

 
 
 
 
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