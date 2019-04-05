Пираты уже не настаивают на анализе пустующих квартир с помощью электросчетчиков

Администрация Праги не будет проводить анализ пустующих квартир с помощью электросчетчиков, как ранее предлагала Пиратская партия. Предложение этой партии вызвало споры в коалиции муниципалитета, глава TOP 09 Иржи Поспишил назвал его «вмешательством в личную жизнь и права собственников».

Представители данной коалиции, Пиратская партия, Прага себе и Объединенные силы для Праги (TOP 09 и STAN) в совместном коммюнике ранее сообщили, что «пустующие квартиры являются для столицы проблемой». Мэр Праги Зденек Гржиб от Пиратской партии, реагируя на критику Поспишила, в пятницу отметил, что он не намеревался обложить налогом квартиры, которые их собственники держат пустыми.