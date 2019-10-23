Пираты требуют ухода зампредседателя партии Михалека

В ходе партийного форума Пиратов прозвучали обвинения в адрес зампредседателя Якуба Михалека в агрессивном поведении и боссинге по отношению к своим подчиненным. Некоторые коллеги Михалека потребовали в связи с этим ухода зампредседателя с занимаемого им поста.

Вопрос подняла глава отдела кадров партии Яна Коларжикова. Подобного мнения, однако, придерживается и ряд других пиратов, в том числе евродепутат Микулаш Пекса.

Михалек все обвинения отрицает. По своим словам, он лишь требователен к себе и к остальным. За своего зама заступился глава партии Иван Бартош.