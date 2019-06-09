Пираты требуют объяснений

Партия пиратов продолжит переговоры с социал-демократами (ČSSD) об отношении к коалиционному правительству, возглавляемому движением ANO. Если члены ČSSD не смогут дать объяснений по вопросу конфликта интересов премьер-министра Андрея Бабиша при получении европейских дотаций, Партия пиратов планирует предложить вотум недоверия правительству. Об этом сегодня, 9 июня, в политической дискуссионной передаче «Вопросы Вацлава Моравеца» сообщил председатель пиратской партии Якуб Михалек. TOP 09 присоединится к ним в этом случае.

Президент Палаты депутатов и заместитель председателя движения ANO Радек Вондрачек заявил, что вотум недоверия правительству может быть принят при одобрении не менее чем в 101 голос. «Пока я не вижу столько поддерживающих голосов. Однако это будет не первое “голосование ради голосования”», - подчеркнул он.