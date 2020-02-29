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"Пираты" ратуют за снижение налоговой нагрузки на работников и оттока капитала за рубеж

Лорета Вашкова
29-02-2020
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Снижение уровня налоговой нагрузки на работников, сокращение масштабов оттока капитала за рубеж, укрепление резервов системы государственных(общественных) доходов. Таковы главные цели налоговой реформы, предлагаемой чешской партией «пиратов» и представленной в субботу, 29 февраля, на конференции PiratECON 2020 в Пардубицах.

Меры по укреплению экономической безопасности Чешской Республики необходимы в случае наступления экономического кризиса, сообщили представители партии.

"Правительством распыляются все резервы, которыми можно было бы хоть как-то воспользоваться. Например, доходы от энергохолдинга ČEZ, изначально предназначенные для строительства инфраструктуры и отстранения экологического ущерба, в настоящее время являются частью обычных поступлений в бюджет", - указал информагентству ЧТК депутат от Пиратской партии Mикулаш Ференчик.

 
 
 
 
 
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