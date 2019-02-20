Пираты предлагают ввести регуляцию проституции

Эва Туречкова
20-02-2019
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Председатель парламентской фракции Пиратской партии Якуб Михалек в среду озвучил предложение ввести закон о регулировании в стране проституции. По мнению Пиратов, государственная казна пополнилась бы за счет налога с «древнейшей профессии» на миллиард крон в год, на которые, например, можно было бы оплатить обеды 100 тысячам школьников.

По подсчетам специалистов, цитируемых Михалеком, в Чехии занимаются проституцией от 10 до 18 тысяч человек; ежегодный доход с нелегального бизнеса составляет около 8 миллиардов крон. Введение закона вывело бы проституцию из сферы теневой экономики, а также уменьшило бы риски для здоровья населения, уверены представители Пиратской партии.

Регулирование проституции готовы поддержать депутаты от Гражданско-демократической партии, ANO, а также социал-демократы.

 
 
 
 
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